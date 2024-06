BINTEO: Με βούλα στην Πάφος FC o Μάριος Ηλία και... ντόπιο χατ-ρικ

Το πάλεψε αρκετά, την «ταλαιπώρησε» κάπως, όμως η Πάφος FC τον έκανε τελικά δικό της.

Ο Μάριος Ηλία είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Παφιακής ομάδας που έκανε... ντόπιο χατ-ρικ μετά τους Κώστα Πηλέα και Νεόφυτο Μιχαήλ.

Ο Κύπριος επιθετικός έκανε εκπληκτικά πράγματα κατά τη λήξασα σεζόν, σκοράροντας 18 γκολ.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή Κύπριου ποδοσφαιριστή Μάριου Ηλία.

Ο Μάριος Ηλία, 28 ετών (19/05/1996) αγωνίζεται ως στην κορυφή της επίθεσης αλλά μπορεί να αναπτυχθεί και στις πτέρυγες. Ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής του Εθνικού Άχνας φτάνοντας μέχρι την Α’ ομάδα της οποίας υπήρξε αρχηγός. Έχει αγωνιστεί επίσης για την ΑΕΛ Λεμεσού και τον ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας.

Ο Μάριος είναι διεθνής με τα χρώματα της Εθνικής Κύπρου ενώ έχει αγωνιστεί και για τις Εθνικές ομάδες Ελπίδων και νέων της χώρας μας. Αναδείχτηκε κορυφαίος σκόρερ του δεύτερου γκρουπ κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο με 19 τέρματα, διαθέτει εμπειρία στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ έχει συνολικά 226 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις με 51 τέρματα και 18 ασσίστ.

Καλωσορίζουμε το Μάριο στη οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία !

Κ. Roman Dubov: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Μάριο στην ΠΑΦΟΣ FC. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Κίκη Φιλίππου, πρόεδρο του Εθνικού Άχνας. Αυτή η συμφωνία ξεπερνά τις οικονομικές συναλλαγές, αντιπροσωπεύει μια ιστορία συνεργασίας, σύμπραξης και κοινού οράματος για το μέλλον. Βάση μας δεν ήταν τα χρήματα, αλλά η καλλιέργεια μιας σχέσης που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τις αμοιβαίες προσδοκίες».

With gratitude for the past and faith in the future.

Marios Elia transfers from Ethnikos Achnas FC to Pafos FC 👏🏼

——

Με ευγνωμοσύνη για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον.

Ο Μάριος Ηλία μετακομίζει από τον Εθνικό Άχνας στην ΠΑΦΟΣ FC 👏🏼 pic.twitter.com/Jjql3dU1hJ