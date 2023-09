«Πρόταση στον Φάμπιο Ματέους»

Τουίτ του δημοσιογράφου, Felipe Luna κάνει λόγο για πρόταση της Πάφος FC στον Φάμπιο Ματέους.

Πρόκειται για 20χρονο Βραζιλιάνος μέσο (αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις του κέντρου) ο οποίος ανήκει στην Sport Recife. Πέρυσι αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια σκοράροντας δύο γκολ.

Όπως σημειώνει στην ανάρτηση του ο Βραζιλιάνος ρεπόρτερ, οι επόμενες ημέρες κρίνονται καθοριστικές για το αν θα προχωρήσει η μετακίνηση του νεαρού στην παφιακή ομάδα.

Recebi a informação de que o Volante Fabio Matheus do @sportrecife recebeu uma proposta do @pafosfcofficial do Chipre!

Mais informações em breve…



Foto por @SanddyJames pic.twitter.com/r0wisDph4c