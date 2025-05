Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Κωνσταντίνο Παττίχη.

Αναλυτικά:

☘️ Το Σωματείο μας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον 20 χρόνο Κύπριο ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Παττίχη.

We are building the team.

#2025-2026