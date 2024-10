Γιόβετιτς... παντού

Η ανακοίνωση του Στέφαν Γιόβετιτς από την Ομόνοια ήταν λογικό να «παίζει» σε πάρα πολλά μέσα του εξωτερικού. Άλλωστε πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Ρίχνοντας μία ματιά στο «Χ» η Ομόνοια και ο Γιόβετιτς είναι σχεδόν παντού.

