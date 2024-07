«Η Μακάμπι Χάιφα για Λοΐζου»

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Λοΐζου Λοΐζου από την Μακάμπι Χάιφα σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσιογράφο.

Ο Ελιράν Σαλέφ με ανάρτησή του σημειώνει πως μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον διεθνή επιθετικό ο οποίος είναι εκτός πλάνων της Ομόνοιας, είναι η Μακάμπι Χάιφα.

Συγκεκριμένα γράφει στην σελίδα του:

«Αποκλειστικό: Η Ομόνοια αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Λοΐζο Λοΐζου, από τη ρεβάνς με την Τορπέδο στη Γεωργία. Η Μακάμπι Χάιφα είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για αυτόν όπως αποκαλύψαμε».

