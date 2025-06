Oι πρώτες αντιδράσεις και τα πρώτα χαμόγελα στο Κολόσσι!

Τα πρώτα χαμόγελα μπορεί να άργησαν αλλά ήρθαν στον κόσμο του Απόλλωνα μετά και την επίσημη προσθήκη του Μόργκαν Μπράουν.

Ο Άγγλος κεντρικός ο οποίος ήρθε στο νησί μας το 2021 για λογαριασμό του Άρη είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφή για τους γαλάζιους. Ο 25χρονος ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Λέστερ την φετινή σεζόν αγωνιστικέ 8 φορές σκοράροντας 2 γκολ ένω έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 93 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις από τότε που ήρθε στο νησί μας.

Πάμε να δούμε όμως κάποιες αντιδράσεις των φίλων του Απόλλωνα στις σελίδες της ομάδας στα ΜΚΔ:

«Καλωσόρισες στην ομάδα μας Morgan Brown. Πολύ καλή μεταγραφή.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΆΙ ΣΟΥ ΘΕΕ»

«Επιτέλους ένας παίκτης στο κέντρο που ξέρει μπάλα! Welcome to our big family Morgan Brown»

«Μηχανάκι»

«Very good transfer for a quality player welcome Morgan»

«Welcome Morgan

Πολύ καλή κίνηση

και πολύ καλό παιδι»