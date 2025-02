Φωτογραφήθηκε με όλους τους αντιπάλους ο Νεϊμάρ

Ο «Νέι» επέστρεψε στο σπίτι του. Εκεί που αισθάνεται... Πρίγκιπας.

Πέρασαν 11 χρόνια και 258 ημέρες από την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της αγαπημένης του Σάντος και τώρα επέστρεψε για να βοηθήσει, αλλά και για να πάρει βοήθεια.

Έχοντας ξεπεράσει τη ρήξη χιαστού και όντας σε ένα μέρος που ξέρει ότι υπάρχει πολλή αγάπη και στήριξη για εκείνον, πέρασε με αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι στην Μποταφόγκο για το νέο ντεμπούτο του με τον σύλλογο, σε αυτή τη δεύτερη θητεία του εκεί.

Και εννοείται πως αποτέλεσε ατραξιόν ακόμα και για τους αντιπάλους που ένας - ένας φωτογραφήθηκαν μαζί του στο φινάλε της ισόπαλης (1-1) αναμέτρησης, αφού ο Νεϊμάρ είναι ένας πολύ πιο ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής για τη Βραζιλία κι όχι απλά ένας αντίπαλος για όσους κοντράρουν τη Σάντος.

The Botafogo SP players all wanting photos with Neymar after the match 🤣 pic.twitter.com/o10JvdjqET