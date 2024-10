Υποψήφιος για την καλύτερη απόκρουση ο Φαμπιάνο

Το «όχι» του Φαμπιάνο στο 22ο λεπτό του αγώνα με την Χαρτς ανάμεσα στις κορυφαίες αποκρούσεις της 2ης αγωνιστικής του League Phase του Conference League.

Δείτε το βίντεο της ΟΥΕΦΑ:

🧤Jaw-dropping saves from Jörgensen, Fabiano, Nijhuis, Trott and Saipi 🤯



Who did it best? 👇@Betano_PT || #UECLsaves || #UECL pic.twitter.com/Y36TxoonHh