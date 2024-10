Σύμφωνα με δημοσίευματα του εξωτερικού, έμεινε μόνο η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της πρόσληψης του Ρικάρντο Σα Πίντο από την RAJA του Μαρόκο.

Οι αναρτήσεις στο «Χ» τις τελευταίες ώρες αναφέρουν πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές με τον Πορτογάλο πρώην προπονητή του ΑΠΟΕΛ να επιστρέφει στους πάγκους μετά το καλοκαίρι, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τους πρωταθλητές.

Ricardo Sá Pinto is the new head coach of Raja CA. 🦅🟢



The former Sporting FC, APOEL, Standard Liege and Esteghlal manager signs until end of season.

This will be his first coaching job in Africa.#GoalquestSports pic.twitter.com/jEYZcPC649