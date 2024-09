Mε Απόλλωνα... 200άρης!

Το παιχνίδι με τον Απόλλωνα ήταν ιδιαίτερο για τον προπονητή του Άρη, Αλεξέι Σπιλέφσκι.

Σύμφωνα με την ανάρτηση από την "Ελαφρά Ταξιαρχία" ο Λευκορώσος προπονητής συμπλήρωσε 200 αγώνες ως προπονητής.

The game against Apollon marked the 200th of Aliaksei Shpileuski’s professional career!



Congratulations on this incredible achievement! Wishing you many more bright and memorable victories ahead! pic.twitter.com/lW5FtLWKQH