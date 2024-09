Μυθικός Κριστιάνο έφτασε τα 900 γκολ!

Ποιος να συγκριθεί μαζί του.

Κριστιάνο Ρονάλντο θα πει ρεκόρ. Ο Πορτογάλος θρύλος έκανε το 2-0 κόντρα στην Κροατία (34') για τον Nations League και έφτασε το αδιανόητο ρεκόρ των 900 γκολ καριέρας.

Μάλιστα όπως είναι λογικό μέσα στο Da Luz δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και ξέσπασε σε κλάματα για το απίθανο ρεκόρ του.

🚨📈Cristiano Ronaldo's 900 career goals:



⚽️ 450 for Real Madrid

⚽️ 145 for Man United

⚽️ 131 for Portugal

⚽️ 101 for Juventus

⚽️ 68 for Al Nassr

⚽️ 5 for Sporting



