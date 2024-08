Η Σίτι σχολίασε την μεγάλη επιστροφή των Oasis

Οι OASIS ενώθηκαν ξανά μετά από 15 χρόνια, ανακοίνωσαν tour μέσα στο 2025 σε Βρετανία και Ιρλανδία, προκάλεσαν παροξυσμό στο κοινό τους και φυσικά η Μάντσεστερ Σίτι, την οποία λατρεύει ο Νόελ Γκάλαγκερ, έδειξε κι εκείνη τη χαρά της, εκφράζοντας την... αδυναμία που έχει στα come-back!

Το πρωί της Τρίτης προκάλεσε ευτυχία στους φίλους των OASIS, αφού ανακοινώθηκε επίσημα η επανένωσή τους - έπειτα από τη μεγάλη κόντρα των αδερφών Γκάλαγκερ και τη διάλυση της μπάντας το 2009 - με tour που θα λάβει χώρα μέσα στο 2025, με συναυλίες σε Κάρντιφ, Μάντσεστερ, Λονδίνο, Εδιμβούργο και Δουβλίνο.

Το θρυλικό συγκρότημα φυσικά είναι από τα πιο αγαπημένα των οπαδών της Σίτι – το Μάντσεστερ είναι η πόλη που «γέννησε» τους OASIS – και οι «πολίτες» πανηγύρισαν το… come-back, όπως το είχαν κάνει στο πρωτάθλημα του 2023 με την ανατροπή κόντρα στην Άστον Βίλα.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb