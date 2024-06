«Αν με εντυπωσίασε ο Μπέλινγκχαμ; Όχι»

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Νίκλας Φίλκρουγκ πόσο τον εντυπωσίασε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.

Η Γερμανία πέτυχε τη δεύτερη νίκη, επικράτησε 2-0 της Ουγγαρίας και βρίσκεται ήδη στα νοκ άουτ του EURO 2024.

Η οικοδέσποινα μετά τη νίκη της επί της Σκωτίας στην πρεμιέρα (5-1), συνέχισε με ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα που την στέλνει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σε δηλώσεις του σε βρετανικό Μέσο, ο Νίκλας Φίλγκρουγκ ερωτήθηκε πόσο τον εντυπωσίασε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ ως τώρα στο τουρνουά κι εκείνος χαμογελώντας δήλωσε: «Δεν με εντυπωσίασε».

Δείτε το βίντεο:

Niclas Füllkrug asked how impressed he is with Jude Bellingham: "Impressed me not"



🎥 @HaytersTV

