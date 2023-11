Ο Άρης συμπαραστέκεται του Άγιαξ και μετά τον τρολάρει

Οι διαχειριστές των social media του Άρη συνεχίζουν τις πλάκες κερδίζοντας συνεχώς θαυμαστές.

Αυτή τη φορά η ομάδα της Λεμεσού ανέβασε στο X (πρώην Twitter) τη βαθμολογία του ομίλου του κι αυτού του Άγιαξ, με αμφότερες τις ομάδες να κατέχουν την τελευταία θέση, ενώ τις συνοδεύει με ένα meme, στο οποίο ο Άρης... αγκαλιάζει την ολλανδική ομάδα. «Ξέρω αυτό το συναίσθημα αδερφέ...» γράφει στην ανάρτησή της η λεμεσιανή ομάδα.

Στο επόμενο tweet του, ωστόσο, ο Άρης... τρολάρει τον Άγιαξ, προσθέτοντας: «αλλά έχουμε περισσότερους βαθμούς από εσάς», μαζί με ένα gif με σαρκαστικό γέλιο του Τιερί Ανρί!

I Know That Feel Bro 😕 pic.twitter.com/o64dezOrTe

but we have more points than you…@AFCAjax https://t.co/1y6Gw80oKY pic.twitter.com/rQ1ihuim0d