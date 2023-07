Αδιανόητο, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ έπαιξαν game διάρκειας σχεδόν 27 λεπτών

Χαρακτηριστικό της μάχης που έδωσαν Αλκαράθ και Τζόκοβιτς στον τελικό του Wimbledon ένα game στη διάρκεια του τρίτου σετ το οποίο κράτησε σχεδόν όσο ένα σετ.

Για την ακρίβεια οι δύο τενίστες έδωσε μάχη για 26 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα με το game να καταλήγει στον Αλκαράθ ο οποίος έκανε break για να προηγηθεί με 4-1.

13 deuces

26 minutes



An epic game sees @carlosalcaraz break to lead 4-1 in the third set

#Wimbledon pic.twitter.com/N2G3R1DRlt