Επέστρεψε ο Σράντι, με αναφορά στην Ομόνοια

Στην Αμερική, όπου βρισκόταν πριν έρθει στην Ομόνοια τον Ιανουάριο του 2023, επιστρέφει ο Ισμαέλ Ταζούρι-Σράντι. Ο πρώην ποδοσφαιριστής των πρασίνων θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μινεσότα.

Ο 29χρονος κατέγραψε 14 συμμετοχές με τους πράσινους και με το τέλος της περσινής ανακοινώθηκε από την ομάδα της Λευκωσίας ότι δεν θα εξασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης του συμβολαίου του.

Σημειώνεται ότι στη φωτογραφία της ανακοίνωσης της αμερικανικής ομάδας υπάρχει και το σήμα της Ομόνοιας.

H Mινεσότα γίνεται η τέταρτη ομάδα στην Αμερική που θα παίξει ο Σράντι, καθώς παλαιότερα φόρεσε τις φανέλες των New York City FC, the New England Revolution and LAFC.