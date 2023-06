Μετά τον Μπενζεμά.... δελεάζει και Μέσι ο Άρης

Ο Άρης μετά την «πρόταση» σε Μπενζεμά στέλνει μήνυμα και σε Μέσι.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Λεμεσού απευθύνεται στον Αργεντινό παραθέτοντας και την βαθμολογία το Club Ranking, με τον Άρη να βρίσκεται αρκετά πιο μπροστά από την Ίντερ Μαϊάμι.

«Δεν μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε το νόημα της επιλογής της Φλόριντα όταν μπορείτε να έχετε σχεδόν τους ίδιους φοίνικες στην Κύπρο. Αδερφέ Mέσι, αν αλλάξεις γνώμη, πάρε μας τηλέφωνο»

We cannot really understand the point of choosing Florida when you can have pretty much the same palms in Cyprus 🇨🇾🏝️



Bro @TeamMessi, if you change your mind, give us a call 😉 pic.twitter.com/yJjhMjp6Mz