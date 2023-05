O Kακουλλής το έκανε ξανά!

Ο Κακουλλής σκόραρε ξανά σε βάρος του Απόλλωνα στην τρέχουσα σεζόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με την Ομόνοια να ποστάρει τα δύο γκολ.

Τότε, στις 22 Δεκεμβρίου ο Κύπριος επιθετικός είχε σκοράρει στη νίκη 2-0 της ομάδας του κόντρα στους γαλάζιους, όμως το γκολ του στο πρόσφατο παιχνίδι το γκολ του δεν είχε βαθμολογικό αντίκρισμα, καθώς ο Απόλλωνας με δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο γύρισε το σκορ (2-1).

Αμφότερα τα γκολ επιτεύχθηκαν στο ΓΣΠ.

Δείτε την ανάρτηση με τα δυο γκολ:

22/12/2022 ✅

07/05/2023 ✅

Kakou did it again ⚽ pic.twitter.com/xDXThFoNUy