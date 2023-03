Δωρεάν μεταφορά στο ΓΣΠ για τους φίλους της Πάφου

Με ανακοίνωσή της η Πάφος FC ενημερώνει για τη διευθέτηση δωρεάν μεταφοράς στο ΓΣΠ για τον αγώνα με την Ομόνοια.

Το σχετικό ποστάρισμα:

✔️ Get your 🎫 and… Get on the 🚍 for GSP Stadium – Nicosia ‼️

🚍 Η Διοίκηση της ομάδας μας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλάθλων Πάφος ΘΥΡΑ 5, θα διευθετήσουν τη δωρεάν μεταφορά των φίλων της ομάδας για τον αγώνα πρωταθλήματος αυτήν την Κυριακή 02/04/2023 απέναντι στην Ομόνοια Λευκωσίας.

✅ Η μεταφορά θα είναι Δωρεάν.

🕞 Αναχώρηση αυστηρά στις 15:30 απο το Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης”.

📲 Καλέστε ή στείλετε γραπτό μήνυμα με τα στοιχεία σας στο 99964404.