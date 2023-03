Η Ρίγα ζήλεψε και θέλει να... μεταφέρει το «Alphamega Stadium» στη Λετονία!

Εντυπωσιασμένοι από το νέο γήπεδο Λεμεσού έμειναν οι άνθρωποι της λετονικής Ρίγα, ομάδα την οποία χθες (25/3) αντιμετώπισε σε φιλικό ο Άρης δεχόμενος την ήττα με 2-0.

Πριν από την έναρξη του αγώνα η Ρίγα δημοσίευσε στα social media βίντεο με πλάνα από το «Alphamega Stadium» ενημερώνοντας τους ακόλουθους της ομάδας ότι πρόκειται για νέο γήπεδο το οποίο εγκαινιάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

«Πώς σας φαίνεται, παιδιά;» ρώτησε ο Άρης αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση των Λετονών, οι οποίοι απάντησαν επιδεικνύοντας εμμέσως θαυμασμό κι ενδεχομένως... ζήλια: «Μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το γήπεδο στη Ρίγα; Σας παρακαλούμε! 🙏😂»

