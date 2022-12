Ο Άρης για το πρώτο ιστορικό στο «Άλφαμέγα»: «Η αναμονή τελείωσε...» - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Άρης δημοσίευσε βίντεο στα επίσημα ΜΚΔ της ομάδας με το οποίος «ζεσταίνει» τους οπαδούς του ενόψει του ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ.

Τα δύο παιχνίδια στα οποία έμεινε άσφαιρος κόντρα σε ΑΕΛ και Ολυμπιακό, απομάκρυναν τον Άρη από την κορυφή.

Έχει όμως την ευκαιρία να πλησιάσει σε αυτήν εφόσον κερδίσει απόψε (19:00) τον ΑΠΟΕΛ. Θα είναι το πρώτο του παιχνίδι στο «Άλφαμεγα Stadium» και θέλει σε αυτό να μπει με το δεξί, δίνοντας πανηγυρικό κλίμα με το κοινό του, που έχει πικραθεί στα τελευταία δύο παιχνίδια.

Η ανάρτηση:

Today. The first game at Alphamega Stadium in Limassol. ARIS Limassol vs APOEL Nicosia.



The wait is over.#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/Ny4y0MVlwC