Μέσι-Ρονάλντο; Σπιλέφσκι-Μπεργκ!

Επική φωτογραφία δημοσίευσε ο Άρης ενόψει του ντέρμπι κορυφής με την Πάφο που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα (28/11)!

Η ομάδα της Λεμεσού πήρε τη... θρυλική φωτογραφία της Luis Vuitton με τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «η φωτογραφία του αιώνα», κι αντικατέστησε τους δύο αστέρες με τον προπονητή του Άρη, Αλεξέι Σπιλέφσκι κι αυτόν της Πάφου, Χένινγκ Μπεργκ.

⚔ ARIS VS PAFOS

📆 Nov 28 (Mon), 19:00



🟢⚪ ARIS and Pafos will face each other in the upcoming game. What a clash!



🙌 And we invite everyone to support ARIS on Monday! Every ARIS fan will be with the team. Pame ARIS!#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/IpCJTjhfb4