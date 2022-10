UEFA: «Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Ουζόχο» (ΒΙΝΤΕΟ)

Με αφορμή τα 24α γενέθλια του Φράνσις Ουζόχο, ο λογαριασμός του UEFA Europa League στο Twitter ανέβασε βίντεο με τις αποκρούσεις του Νιγηριανού κίπερ της Ομόνοιας από το πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Φάνσις Ουζόχο» έγραψε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Only one way to celebrate Francis Uzoho's birthday 👊@Uzohof | @OMONOIAfootball | #UEL pic.twitter.com/qXMwEhD2xI