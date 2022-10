Zήτησαν από την Μάντσεστερ να υπογράψει τον Ουζόχο!

Και να προσπαθούσες θα ήταν δύσκολο να σβήσεις το χαμόγελο του Ουζόχο από τα χείλη του χθες βράδυ. Ο Νιγηριανός τερματοφύλακας μπορεί να νικήθηκε στο 90+3', όμως οι 12 επεμβάσεις που έκανε, τον έφεραν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας στη χθεσινή βραδιά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Είχε όνειρο να παίξει στο "Όλντ Τράφορντ" απέναντι σε μία ομάδα που υποστηρίζει ως οπαδός και την εκπλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο.

Έχουν ενδιαφέρον και αντιδράσεις οπαδών της Γιουνάιτεντ για τις αποκρούσεις του πορτιέρο των πρασίνων, με κάποιο εξ αυτών να προκαλεί τους "κόκκινους διαβόλους" να δώσουν άμεσα συμβόλαιο στον Ουζόχο!

we should sign uzoho #mufc

Francis uzoho 12saves outrageous 😂😂🥱...man making saves at OT like its a cup final🤣🤣 #MUNOMO #MUFC

Omonia defended with their life tonight to the point that i didn’t want them to concede. Great team effort.

Francis Uzoho had the best game of his life 👏🏽 #MUFC #MUNOMO