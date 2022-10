Πέθανε ο Τζιμ Ρέντμοντ, ο πατέρας που κουβάλησε τον γιο του στον τερματισμό το 1992

Ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών.

Ο Τζιμ Ρέντμοντ, ο άνθρωπος που "μπούκαρε" μόλις είδε τον γιο του να τραυματίζεται στον ημιτελικό των 400 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992, έγινε σύμβολο υποστήριξης και αγάπης. Κουβάλησε τον Ντέρεκ Ρέντμοντ μέχρι τον τερματισμό, διώχνοντας όσους προσπάθησαν να τον πλησιάσουν και να τον απομακρύνουν, με το video να παραμένει ακόμη και σήμερα all-time classic.

Our thoughts are with Derek Redmond and his family following the death of his father, Jim.



Together, they brought us one of the most inspirational moments in Olympic history. ❤️