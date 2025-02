Η επική αντίδραση των παικτών των Χιτ μόλις έμαθαν εν ώρα αγώνα για το trade του Μπάτλερ

Μία ακόμα ανταλλαγή-«βόμβα» έσκασε στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, με τον Τζίμι Μπάτλερ να μετακομίζει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς σαν αντάλλαγμα τον Άντριου Γουίγκνς, τον Ντένις Σρέντερ, τον Κάιλ Άντερσον.

Η είδηση έγινε γνωστή τα ξημερώματα της Πέμπτης (06/02) όταν οι Χιτ έπαιζαν με τους Σίξερς στη Φιλαντέλφια. Μάλιστα, ο πάγκος του Μαϊάμι έμαθε τις λεπτομέρειες του trade από έναν οπαδό που καθόταν από πίσω τους, με τους Λαβ, Χάκες και Χίρο να μην μπορούν να κρύψουν την έκπληξή τους!

Heat players learned about Jimmy Butler’s trade to Golden State from a fan behind the bench 🤯#NBA

Via shantslomaz/ IG pic.twitter.com/QWaFwJhSd7