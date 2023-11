Ο Λεμπρόν έγινε ο πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ που έφτασε τους 39.000 πόντους

Άλλη μια διάκριση για τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «βασιλιάς» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έφτασε στους 39.000 πόντους.

Ο Λεμπρόν είχε ήδη ξεπεράσει στη λίστα άλλους τεράστιους παίκτες του πρωταθλήματος, αλλά ο μόνος μέχρι τώρα που έφτασε σε αυτόν τον αριθμό. Πίσω του ακολουθούν οι Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Καρλ Μαλόουν, Κόμπε Μπράιαντ, Μάικλ Τζόρνταν, Ντιρκ Νοβίτσκι, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Σακίλ Ο’ Νιλ, Καρμέλο Άντονι, Μόουζες Μαλόουν.

LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 points! pic.twitter.com/b6JeESJ6kA