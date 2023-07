H «απάντηση» της Aλ Χιλάλ στον Αντετοκούνμπο για την πρόταση που έκανε στους Σαουδάραβες

Η Αλ Χιλάλ απάντησε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το χιουμοριστικό tweet που έκανε στο οποίο τους... αυτοπροτάθηκε, λέγοντάς του ότι είναι ευπρόσδεκτος ως φίλαθλος.

Το σίριαλ με το μέλλον του Κιλιάν Mπαπέ συνεχίζεται με την Αλ Χιλάλ να μπαίνει γερά στο κόλπο για να τον κάνει δικό της. Ο καταιγισμός ειδήσεων τα τελευταία 24ωρα αναφορικά με το μέλλον του, προκάλεσε το σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο που προκάλεσε την ομάδα του Ριάντ να αποκτήσει εκείνον, καθώς μοιάζει στον Mπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν απάντησε στον «Greek Freak» με emojis με γελάκια, ενώ και η Αλ Χιλάλ απάντησε στο post του Γιάννη Αντετοκούνμπο, λέγοντας ότι είναι ευπρόσδεκτος ως φίλαθλος.

«Είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις μαζί μας ως φίλαθλος Γιάννη», έγραψε η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στο Twitter της.

You’re welcome to join us as a fan, Giannis 😎#AlHilal 💙 https://t.co/oemNQN4J8s