Κανονικά στο training camp των Σίξερς ο Χάρντεν, παρά τις φήμες αποχώρησης

Ο Τζέιμς Χάρντεν μπορεί να βρίσκεται στο ρόστερ των Σίξερς, αλλά θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς. Δεν ξεχνά την συνύπαρξη με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ στην Οκλαχόμα και στους Ρόκετς και αναζητά τρόπο να συνεργαστούν ξανά, έχοντας μαζί τους Λεόναρντ και Τζορτζ.

Πάντως σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα ο Μούσιας θα βρεθεί κανονικά στο training camp των Σίξερς με τα τωρινά δεδομένα, παρόλο που επιθυμία του είναι να αποχωρήσει. Να τονισθεί πως την Τετάρτη 19 Ιούλη υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως δεν φαίνεται να υπάρχει κίνηση στην αγορά για τον Μούσια την δεδομένη χρονική στιγμή.

James Harden is expected at this point to report to Philadelphia’s training camp, per @JakeLFischer pic.twitter.com/1gjLHSneeO