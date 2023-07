Οι Κινγκς συμφώνησαν για ένα χρόνο με τον Νέρλενς Νοέλ

Ο Νέρλενς Νοέλ βρήκε την έκτη ομάδα της καριέρας του, με τους Σακραμέντο Κινγκς να του δίνουν μονοετές συμβόλαιο, έναντι 3.1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Νοέλ έχει αγωνιστεί σε Φιλαντέλφεια 76ερς, Ντάλας Μάβερικς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νιου Γιορκ Νικς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Μπρούκλιν Νετς.

Ήδη οι Κινγκς, οι οποίοι απέκτησαν στην off season και τον Σάσα Βεζένκοβ, έχουν στις θέσεις των σέντερ τους Ντομάντας Σαμπόνις, Άλεξ Λεν, Κετά Νεεμίας (two way συμβόλαιο). Με τον Νοέλ να επιλέγεται κυρίως για τις αμυντικές του ικανότητες, αφού οι Κινγκς χρειάζονται περισσότερη δύναμη κοντά στο καλάθι τους.

Free agent C Nerlens Noel has agreed on a one-year, $3.1M deal with the Sacramento Kings, his agent @georgelangberg of GSL Sports Group tells ESPN. Noel gives the Kings a defensive presence in the frontline rotation.