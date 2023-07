Μένει στους Σίξερς για να γίνει ανταλλαγή ο Χάρντεν!

Αντίθετη εξέλιξη από την αναμενόμενη στην υπόθεση του Τζέιμς Χάρντεν!

Ο «μούσιας» αναμενόταν να κάνει opt-out από την τελευταία σεζόν του συμβολαίου του και να μείνει ελεύθερος από τους Σίξερς, ωστόσο τελικά έκανε ακριβώς το αντίθετο!

Συγκεκριμένα, ο Χάρντεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν 35,6 εκατ. ευρώ για τη σεζόν 2023-24, ωστόσο δεν θα παραμείνει στη Φιλαντέλφια, αφού σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι αναμένεται να δουλέψει μαζί με την ομάδα ώστε να βρει έναν νέο προορισμό μέσω ανταλλαγής!

Οι Κλίπερς και οι Νικς είναι οι πρώτες ομάδες που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον, ωστόσο είναι σίγουρο ότι πολλοί ακόμη θα προσπαθήσουν να τον αποκτήσουν, αφού πρόκειται για έναν από τους πιο ποιοτικούς και έμπειρους γκαρντ στο ΝΒΑ.

BREAKING: 76ers G James Harden is picking up his $35.6 million option and sides are beginning to work together in exploring trade scenarios, sources tell ESPN. It’s expected that Harden has played his last game for Philadelphia. pic.twitter.com/GguWgysfNZ