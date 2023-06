«Καμπάνα» 25 αγώνων στον Μοράντ από το ΝΒΑ!

Την εξωγηπεδική συμπεριφορά του θα «πληρώσει» ο Τζα Μοράντ.

Το ΝΒΑ πήρε τα… μέτρα του για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό με τον σταρ των Γκρίζλις, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο να κρατά ένα όπλο, με αποτέλεσμα να του επιβάλει και μία σχετική τιμωρία.

Συγκεκριμένα, η λίγκα επέβαλε στον γκαρντ της ομάδας του Μέμφις ποινή αποκλεισμού 25 αγώνων.

Παράλληλα, ο 23χρονος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε καμία δραστηριότητα με τις «αρκούδες» όσο κρατάει η τιμωρία του, ενώ θα πρέπει να δείξει συμμόρφωση στη συμπεριφορά του, ώστε να επιστρέψει στη δράση.

ESPN Sources: The NBA has suspended Memphis Grizzlies star Ja Morant 25 games to start the 2023-2024 season. pic.twitter.com/EGKRU7WqwO