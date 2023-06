Δύσκολα στο Game 3 ο Χίρο, δεν θέλει να «ανακατέψει» τους Χιτ

Με τη γνωστή σύνθεση θα πάνε στο Game 3 των τελικών οι Χιτ!

Το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε έντονη φημολογία πως ο Τάιλερ Χίρο αισθάνεται καλύτερα και ίσως μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Μαϊάμι στο τρίτο παιχνίδι. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει χάσει όλα τα ματς των playoffs καθώς τραυματίστηκε στο πρώτο, απέναντι στους Μπακς, όταν και έπαθε κάταγμα στο χέρι.

Παρόλα αυτά, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Συγκεκριμένα, ο Χίρο έχει ακόμη ενοχλήσεις και πρήξιμο στο χέρι του (το οποίο είναι το ίδιο με το οποίο σουτάρει), κάτι που σημαίνει πως η κατάστασή του δεν είναι ακόμη ιδανική για να επιστρέψει. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός γκαρντ είναι διστακτικός. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο Χίρο φοβάται ότι θα «ανακατέψει» την ομάδα και θα ανακόψει τον ρυθμό της, αφού χωρίς αυτόν στην ουσία έφτασε μέχρι τους τελικούς.

Tyler Herro is still experiencing soreness and swelling in his shooting hand after shooting workouts, per @ROSGO21



“He also shared his consideration of not wanting to come back and mess up the rhythm of the team.“ pic.twitter.com/Ntt2cuwsez