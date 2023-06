Οριστικό: Αναλαμβάνει τους Σανς ο Βόγκελ!

Ένας προπονητής με… δαχτυλίδι θα αντικαταστήσει τον Μόντι Γουίλιαμς στους Σανς!

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο Φρανκ Βόγκελ θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του Φίνιξ. Ο 49χρονος κόουτς θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, έναντι 31 εκατ. δολαρίων.

Ο Βόγκελ ήταν χωρίς δουλειά τον προηγούμενο χρόνο, μετά την αποχώρησή του από τους Λέικερς το 2022. Ωστόσο, έφυγε με… δάφνες από την ομάδα την ομάδα του Λος Άντζελες, στην οποία εργάστηκε για τρία χρόνια, καθώς το 2020 την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Μάλιστα, εκείνη τη χρονιά, όπως και το 2014 όταν ήταν στους Πέισερς, είχε πάρει το βραβείο του κορυφαίου προπονητή.

The Suns and Frank Vogel are finalizing a five-year, $31 million contract to make the 2020 championship coach the new head man in Phoenix, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/nXRD0NcODS