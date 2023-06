«Τριπλός» Γιόκιτς και κυρίαρχο Ντένβερ στον πρώτο τελικό

Απόλυτα αφεντικά ήταν οι Νάγκετς στο πρώτο ματς των τελικών κόντρα στους Χιτ. Το Ντένβερ δεν είχε πρόβλημα να προστατέψει την έδρα του (104-93) στο Game 1 και να πάρει προβάδισμα με 1-0 στη σειρά των NBA Finals.

Η ομάδα του Μαλόουν, ήταν πιο φρέσκια, εντυπωσίασε σε αρκετά διαστήματα στο ματς, μετέφερε το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα και έφτασε στη νίκη, δείχνοντας την ποιότητα και τη δυναμική της.

Για τους νικητές ο υπέροχος Γιόκιτς είχε triple double με 27 πόντους, 14 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ο Μάρεϊ μέτρησε 26 πόντους με 10 ασίστ, ο Πόρτερ είχε 14 πόντους και 12 ριμπάουντ και ο Γκόρντον μέτρησε 16 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Αντεμπάγιο μέτρησε 26 και 13 ριμπάουντ, ο Βίνσεντ είχε 19 πόντους, ο Χάισμιθ 18 και ο Μπάτλερ έμεινε χαμηλά στους 13 πόντους.

Το Μαϊάμι τελείωσε την αναμέτρηση με 13/39 τρίποντα (0/9 ο Στρους), κάτι που φυσικά έπαιξε τον ρόλο του και στοίχισε στο σύνολο του Σποέλστρα. Οι Χιτ είχαν μόλις 2 ελεύθερες βολές στο ματς.

Το ματς

Ο Μπάτλερ ξεκίνησε ζεστός στο ματς και έκανε το 4-5 για τους Χιτ με πέντε προσωπικούς του πόντους. O Γκόρντον έκανε το 14-9, φτάνοντας τους οκτώ πόντους και αναγκάζοντας τον Σποέλστρα να καλέσει εσπευσμένα timeout στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Γκόρντον συνέχισε με το πόδι στο… γκάζι και έγραψε το 22-14 στο 8’. Οι Νάγκετς πλήγωναν τους Χιτ συνεχώς μέσα στη ρακέτα στο πρώτο δωδεκάλεπτο.

Το Μαϊάμι δεν μπορούσε να βρει λύσεις στον αμυντικό τομέα, όμως επιθετικά ο Αντεμπάγιο του έδινε συνεχώς ανάσες και μείωσε σε 39-31, επτά λεπτά πριν το ημίχρονο, με τον Μαλόουν να καλεί timeout. Ο Μάρεϊ έκανε το… κομμάτι του και έγραψε το 43-35 στο 18’. Ο Γιόκιτς μοίραζε εξαιρετικά το παιχνίδι των Νάγκετς και έφτασε από νωρίς τις οκτώ ασίστ. Ο Στρους τα… έσπαγε με 0/7 τρίποντα, με τους Νάγκετς να πηγαίνουν στο ημίχρονο με το σκορ στο 59-42. Στις 10 ασίστ ο Joker στο ημίχρονο και double double.

Ο Αντεμπάγιο με δύο γρήγορα καλάθια έφτασε στους 20 πόντους και μείωσε σε 59-46, δείχνοντας ασταμάτητος. Oι Νάγκετς δεν πτοήθηκαν και ακολουθούσαν πιστά το πλάνο τους, με τον Γιόκιτς να κάνει το 68-53 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Μάρτιν και Στρους συνέχισαν να είναι άποντοι στο ματς, σπάζοντας τα καλάθια και οι Νάγκετς έφτασαν στο 74-55 με το τρίποντο του Κάλντγουελ-Πόουπ. O Mπράουν έκανε το 84-60, ένα λεπτό πριν λήξει η τρίτη περίοδος.

Ο Λάουρι με τρίποντο έδωσε... ζωή στους Χιτ και μείωσε σε 84-71 στο ξεκίνημα του τελευταίου δωδεκαλέπτου. Ο Γιόκιτς με όμορφη ασίστ και δύο βολές στη συνέχεια έγραψε το 88-74, οκτώ λεπτά για το τέλος. Οι Χιτ συνέχισαν να τα... σπάνε πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, φτάνοντας τα 10/35. Ο Μπάτλερ με κάρφωμα έκανε το 92-80, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη. Ο Γιόκιτς έκανε το 96-82 και οι Χιτ δεν μπορούσαν να επιστρέψουν με τίποτα στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 59-42, 84-63, 104-93

H σειρά

Νάγκετς - Χιτ 1-0

Game 1: Νάγκετς – Χιτ 104-93

Game 2: Νάγκετς – Χιτ, 5/6, 03:00

Game 3: Χιτ – Νάγκετς, 8/6, 03:30

Game 4: Χιτ – Νάγκετς, 10/6, 03:30

Game 5: Νάγκετς – Χιτ, 13/6, 03:30 *

Game 6: Χιτ – Νάγκετς, 16/6, 03:30 *

Game 7: Νάγκετς – Χιτ, 19/6, 03:00 *

*Αν χρειαστεί

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1! 27 PTS 14 AST 10 REB W Game 2: Sunday, 8pm/et on ABC pic.twitter.com/ilmwGaflED

Contributions all around as the @nuggets secure a win in Game 1!



MPJ: 14 PTS, 13 REB, 2 BLK

Aaron Gordon: 16 PTS, 7-10 FG

Bruce Brown: 10 PTS, 5 REB



Game 2: Sunday, 8pm/et on ABC pic.twitter.com/0xsqyGBMWz