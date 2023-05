Καλά πήγε αυτό: Το report των σκάουτερς για τον Γιόκιτς που δεν τον έβλεπαν να μένει στο ΝΒΑ!

Το 2014 οι Νάγκετς πήραν την απόφαση στην… εκπνοή να επιλέξουν τον Νίκολα Γιόκιτς στον δεύτερο γύρο του ντραφτ, στο νούμερο «41».

Πολλοί ήταν εκείνοι που δεν πίστεψαν ότι ο «Τζόκερ» θα μακροημερεύσει στο ΝΒΑ και ενδεχομένως να επηρεάστηκαν ακόμη και από τις αναφορές των σκάουτερς εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, στα 28 του ο Σέρβος σέντερ έχει αναδειχθεί ήδη back-to-back MVP (2021, 2022) στον «μαγικό κόσμο» και φέτος οδήγησε την ομάδα του Ντένβερ στους πρώτους Τελικούς της ιστορίας τους!

Ο παλαίμαχος προπονητής Τζορτζ Καρλ, με πολύ μακρά θητεία σε πάγκους στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, δημοσιοποίησε τι ανέφεραν τα report των σκάουτερς την εποχή που δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ ο Γιόκιτς:

«Ένας μέτριος αθλητής που δεν έχει ταχύτητα και καλό άλμα. Λογικά θα δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει αθλητές του ΝΒΑ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, αυτό δεν φαίνεται γιατί έχει μεγάλη έλλειψη εκρηκτικότητας».

Αυτά, λοιπόν, είδαν οι σκάουτερς του ΝΒΑ από 19χρονο τότε Νίκολα Γιόκιτς, με τον Σέρβο να τους διαψεύδει πανηγυρικά και πλέον μπαίνει στη συζήτηση ακόμη και για το αν πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων σέντερ στην ιστορία του μπάσκετ…

