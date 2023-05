Μπάτλερ: «Θα γελάσουμε στο τέλος, θα κερδίσουμε το επόμενο ματς»

Οι δύο σερί νίκες των Σέλτικς, που μείωσαν σε 3-2 τη σειρά των τελικών της Ανατολής, δεν φαίνεται να κλόνισαν ούτε στο ελάχιστο την αυτοπεποίθηση του Τζίμι Μπάτλερ. Ο ηγέτης των Χιτ θεωρεί δεδομένο πως η ομάδα του θα είναι νικήτρια στο Game 6 στο Μαϊάμι και θα περάσει στους τελικούς του ΝΒΑ, όπου περιμένουν ήδη οι Νάγκετς.

«Θα πρέπει απλώς να παίξουμε καλύτερα, να μπαίνουμε καλύτερα στα παιχνίδια και να δυσκολεύουμε τον αντίπαλο να βρει ρυθμό από την αρχή. Παραμένουμε θετικοί και ξέρουμε πως μπορούμε και θα κερδίσουμε αυτή τη σειρά. Απλώς θα πρέπει να τελειώσουμε τη σειρά στην έδρα μας τώρα», τόνισε μετά την ήττα με 110-97 στο Game 5.

«Στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν δείξαμε το πραγματικό μας πρόσωπο. Δεν παίξαμε την άμυνα που έπρεπε, δεν βάλαμε τα σουτ που θέλαμε, αλλά αυτά είναι πράγματα που διορθώνονται εύκολα. Απλώς θα πρέπει να μπούμε να παίξουμε πιο δυνατά από το τζάμπολ. Όπως λέω πάντα, θα γελάσουμε στο τέλος και ξέρω πως θα κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι», πρόσθεσε.

Jimmy Butler still has confidence that the Heat will close out the series 👀 pic.twitter.com/QpZzYzL8G3