Δέχθηκε πρόστιμο επειδή δεν μίλησε στους δημοσιογράφους ο Μπάτλερ!

Τιμωρήθηκε που... δεν μίλησε ο Τζίμι Μπάτλερ!

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που οδηγεί σε «μυθική» πορεία τους Μαϊάμι Χιτ, επέλεξε μετά το τρίτο ματς της ομάδας του με τους Σέλτικς να μην μιλήσει στους δημοσιογράφους, και δέχθηκε χρηματική ποινή!

Συγκεκριμένα, ο Μπάτλερ θα αναγκαστεί να πληρώσει πρόστιμο 25 χιλιάδων δολαρίων, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί στο ΝΒΑ που απαιτούν από τους παίκτες να είναι διαθέσιμοι να μιλήσουν στα media.

The NBA has hit Jimmy Butler with a $25K fine following Game 3. 😬 pic.twitter.com/0Dqytw7EPg