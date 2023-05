Τάπα της χρονιάς στο ΝΒΑ το μεγαλοπρεπές «στοπ» του Γιάννη στον ΛεΜπρόν! - ΒΙΝΤΕΟ

Σε μία δύσκολη σεζόν, ο Γιάννης κατέκτησε άλλη μία κορυφή!

Συγκεκριμένα, το ΝΒΑ διενήργησε μία ψηφοφορία για τις κορυφαίες φάσεις της σεζόν, στην οποία μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι οι φίλοι της λίγκας.

Μία από τις κατηγορίες ήταν η κορυφαία τάπα της χρονιάς, στην οποία ο «Greek Freak» κέρδισε το άτυπο βραβείο, για το εντυπωσιακό «στοπ» που είχε κάνει στον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ο «βασιλιάς», πάντως, δεν έμεινε με το... παράπονο, αφού κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία του πιο στυλάτου παίκτη της σεζόν.

🌟 DUNK OF THE YEAR

🌟 HANDLE OF THE YEAR

🌟 ASSIST OF THE YEAR

🌟 BLOCK OF THE YEAR

🌟 PHOTO OF THE YEAR

🌟 STYLE OF THE YEAR



Presenting the winners of the 2022-23 regular season #NBAFanFavorites as voted by you!