«Ένας τύπος 1,85μ. άλλαξε το μπάσκετ»

Ο Στεφ Κάρι αποθεώνεται από όλο τον μπασκετικό πλανήτη μετά τη μοναδική του παράσταση με 50 πόντους στη νίκη των Γουόριορς επί των Κινγκς στο Σακραμέντο στο Game 7.

Το καλύτερο εγκώμιο για τον 35χρονο άσο έκανε ο Τζορτζ Καρλ.

«Αν μου έλεγαν πριν από κάποιες δεκαετίες ότι ένας γκαρντ ύψους 1,85μ. θα άλλαζε το μπάσκετ, θα γελούσα μαζί του. Ας απολαύσουμε το μεγαλείο του όσο είναι εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε συζήτηση για το αν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών», ανέφερε ο θρυλικός Αμερικανός προπονητής.

If you had told me decades ago a 6’2’’ 185 PG would transform the game, I would have laughed at you!



Let’s just celebrate his greatness while it’s here. No GOAT conversations necessary. pic.twitter.com/1P2JOHSE09