Κάρι: «Ευλογημένοι που βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο με τον Λεμπρόν»

Την άποψη πως είναι πάντοτε ξεχωριστό να ξέρεις ότι θα παίξεις απέναντι στο Λεμπρόν Τζέιμς, εξέφρασε ο Στεφ Κάρι!

Ο ηγέτης των Γουόριος μετά τη «μυθική» εμφάνιση με 50 πόντους απέναντι στους Κινγκς και την πρόκριση στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας, αναφέρθηκε ότι σε αυτή διαδικασία τίποτα δεν είναι δεδομένο και είναι πολύ καλύτερο να είσαι μέσα στη «μάχη» παρά εκτός αυτής!

«Είναι καταπληκτικό γιατί είσαι ακόμα μέσα στη μάχη. Είναι καλύτερο από το να είχες βγει και να κοιτούσες απ' 'έξω προς τα μέσα. Χάναμε με 2-0 σε αυτή τη σειρά. Τίποτα δεν είναι εγγυημένο και δεν πρέπει να παίρνεις τίποτα ως δεδομένο» τόνισε αρχικά και συνέχισε για το «ραντεβού» των Γουόριορς με τους Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς

Είναι ξεχωριστό να ξέρεις ότι θα παίξεις με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Από την πρώτη σειρά που παίξαμε όταν ήταν στο Κλίβελαντ τη σεζόν 2014-15 μέχρι και σήμερα, είμαστε ευλογημένοι που βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Ανυπομονούμε για το νέο κεφάλαιο. Είμαστε δύο ομάδες που προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη σεζόν μας και να παλέψουμε για το πρωτάθλημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάρι.

“We’re blessed to be playing at this level, still.”



Steph Curry doesn’t take playing against LeBron James again for granted.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/nYDK5zkhAM