Δεν θα το έχανε ο Αντετοκούνμπο, παρών και διαθέσιμος για τη μεγάλη μάχη απέναντι στους Χιτ, στο Game 4

Διαθέσιμος για το Game 4 των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μαϊάμι Χιτ θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Greek Freak τραυματίστηκε στη μέση, έπειτα από μία άτσαλη πτώση που είχε στο παρκέ στην πρεμιέρα των NBA playoffs στο Fiserv Forum, με συνέχεια να αγωνιστεί μόλις για 10 λεπτά στο εν λόγω παιχνίδι. Έπειτα, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Ελαφιών έμεινε εκτός μάχης στο δεύτερο και στο τρίτο ματς, ωστόσο, τώρα φαίνεται πως είναι έτοιμος να ενισχύσει την ομάδα του Μάικ Μπουντελχόζερ, η οποία χάνει με 2-1 από το Μαϊάμι.

Θυμίζουμε ότι στα πιτς βρίσκονται μετά τους τραυματισμούς τους σε αυτή τη σειρά οι Τάιλερ Χίρο και Βίκτορ Ολαντίπο, από πλευράς Χιτ.

Giannis Antetokounmpo is out on the floor at today’s shootaround. pic.twitter.com/CTqpG8ZrhF