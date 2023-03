Ανησυχία στους Σίξερς για Εμπίντ και Χάρντεν

Tα προβλήματα χτυπούν την πόρτα των Σίξερς λίγο πριν την έναρξη των πλέι οφ.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια είδε τον Τζέιμς Χάρντεν να αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ενοχλήσεις στον αχίλλειο του αριστερού του ποδιού, κάτι που τον κράτησε εκτός από τον τελευταίο αγώνα της ομάδας απέναντι στους Μπούλς.

Παράλληλα, στο ίδιο παιχνίδι, ο Τζοέλ Εμπίντ αποχώρησε μετά από μόλις 16 λεπτά, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα. Η εξέλιξη αυτή σκόρπισε ανησυχία στην ομάδα του Ντοκ Ρίβερς, που σίγουρα δεν θα ήθελε να χάσει τον υποψήφιο MVP σε μία τόσο κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος.

Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει από αμερικάνικα δημοσιεύματα, η έξοδος του Εμπίντ από το παιχνίδι έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους, καθώς ακολουθούν 3 κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια και ο Ντοκ Ρίβερς ήθελε να τον προφυλάξει. O Eμπίντ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στο επόμενο ματς των Σίξερς.

Όσον αφορά τον Χάρντεν, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς ο προπονητής της ομάδας δήλωσε: «Δεν θέλουμε να παίξει αν έχει ενοχλήσεις. Αν πονάει αρκετά, δεν θα τον βάλω ούτε στο επόμενο παιχνίδι. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Αν ήταν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, θα λέγαμε πως όλοι παίζουν. Έχουμε όμως πάει στα πλέι οφ δύο συνεχόμενες χρονιές με τραυματισμούς. Και όλοι μάθαμε, όλοι ξέρουμε ότι δεν κερδίζεις στα πλέι οφ αν οι βασικοί σου παίκτες δεν είναι υγιείς. Οπότε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε υγιείς».

Joel Embiid has mild right calf tightness. He did not play second half. He is expected to play Friday. Doc Rivers says he is not concerned but they are going on a long flight with 3 more games on West Coast and out of precaution they sat Joel second half

