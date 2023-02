Τα δάκρυα του ΛεΜπρόν κατά την αποθέωσή του από τον κόσμο

Μοναδικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες, εκεί όπου ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA.

Ο σταρ των Λέικερς στην τελετή που υπήρξε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Θάντερ αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στην Crypto.com Arena, φωνάζοντας συνεχώς «MVP, MVP, MVP» και εκείνος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Μάλιστα, ο «βασιλιάς» δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους φίλους των Λέικερς, τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ αλλά και την οικογένειά του που βρίσκεται στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια, στην 20 και πλέον προσπάθεια που κάνει σε κορυφαίο επίπεδο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Lebron James sheds tears of joy and drops Le F-Bomb as he gives some words to the crowd after his epic achievement tonight pic.twitter.com/hTgl1pxj9E