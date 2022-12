Το ΝΒΑ τιμώρησε 11 παίκτες για τα επεισόδια στο Πίστονς-Μάτζικ!

Το... αυστηρό του πρόσωπο αποφάσισε να δείξει το ΝΒΑ, μετά τα όσα θλιβερά σκηνικά διαδραματίστηκαν στο παιχνίδι των Ντιτρόιτ Πίστονς με τους Ορλάντο Μάτζικ, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, το ΝΒΑ τιμώρησε συνολικά 11 παίκτες (!) των δύο ομάδων για τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στη «Little Caesars Arena», με τους Μάτζικ να δέχονται τη μεγαλύτερη ποινή, αφού οι εννέα παίκτες που τιμωρήθηκαν είναι δική τους.

Οι δύο πρωταγωνιστές των επεισοδίων, Κίλιαν Χέιζ και Μο Βάγκνερ τιμωρήθηκαν με τρεις και δύο αγώνες αποκλεισμό αντίστοιχα, με τους Φραντζ Βάγκνερ, Μο Μπάμπα, Αρ Τζέι Χάμπτον, Κόουλ Άντονι, Γουέντελ Κάρτερ, Γκάρι Χάρις, Κέβον Χάρις και Άντμιραλ Σκόφιλντ να δέχονται ποινή ενός αγώνα.

Suspensions from the Pistons-Magic altercation:



Killian Hayes: 3 games

Moe Wagner: 2 games

Hamidou Diallo: 1 game



Eight Magic players received 1-game suspensions for leaving the bench.



