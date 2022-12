Εξωπραγματικό triple double με 60άρα από Ντόντσιτς, ασταμάτητοι οι Σέλτικς

Με τον Λούκα Ντόντσιτς σε τέτοια βραδιά, πώς να μην νικήσουν, έστω και στην παράταση, οι Ντάλας Μάβερικς; Ο Σλοβένος σταρ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, 126-121 επί των Νιου Γιορκ Νικς κάνοντας triple double, με το κοντέρ να σταματά στους... 60 πόντους, συν 21 ριμπάουντ και δέκα ασίστ!

Πρόκειται για career high του σταρ των Μαβς, ο οποίος έγινε μάλιστα ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 50-20-10 σε ένα ματς μετά τους Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Έλγκιν Μπέιλορ και φυσικά ο μοναδικός με 60-20-10!

Νίκη και για τους πρωτοπόρους της ανατολής, Μπόστον Σέλτικς, που επιβλήθηκαν 126-102 των Χιούστον Ρόκετς με μπροστάρηδες τους Μπράουν (39π.) και Τέιτουμ (38π.).

Από εκεί και πέρα, ο Τζόελ Εμπίντ έκανε τρομερή εμφάνιση σημειώνοντας 48 πόντους και μαζεύοντας δέκα ριμπάουντ, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα των Φιλαδέλφεια Σίξερς από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 116-111.

Τη νίκη με 125-108 στο Μέμφις πανηγύρισαν οι Φίνιξ Σανς, ενώ και οι Λος Άντζελες Κλίπερς πήραν το διπλό στο Τορόντο, επικρατώντας 124-113 των Ράπτορς,

Χαμόγελα και για τους Λος Άντζελες Λέικερς μετά το 129-110 στο Ορλάντο επί των Μάτζικ, με τα Ιντιάνα Πέισερς-Ατλάντα Χοκς 129-114, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Σαν Αντόνιο Σπερς 130-114 και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-Σάρλοτ Χόρνετς 110-105 να συμπληρώνουν το πρόγραμμα.

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς-Φιλαδέλφεια Σίξερς 116-111

Ορλάντο Μάτζικ-Λος Άντζελες Λέικερς 110-129

Μπόστον Σέλτικς-Χιούστον Ρόκετς 126-102

Ιντιάνα Πέισερς-Ατλάντα Χοκς 129-114

Τορόντο Ράπτορς-Λος Άντζελες Κλίπερς 113-124

Μέμφις Γκρίζλις-Φίνιξ Σανς 108-125

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Σαν Αντόνιο Σπερς 130-114

Ντάλας Μάβερικς-Νιου Γιορκ Νικς 126-121

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-Σάρλοτ Χόρνετς 110-105

Σακραμέντο Κινγκς-Ντένβερ Νάγκετς 106-113

Luka Doncic is the only player in NBA history to ever record 60+ PTS, 20+ REB, and 10+ AST in a game. pic.twitter.com/0Io2BVx9Rq