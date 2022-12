Παραδοχή Κάρι: Fake το βίντεο με τα πέντε καλάθια πίσω από το κέντρο - «Έβαλα δύο!»

Εχθές το πρωί ανέβηκε ένα βίντεο στο οποίο ο σταρ των Γουόριορς, Στεφ Κάρι ευστόχησε σε πέντε σερί τρίποντα πίσω από το κέντρο.

Ωστόσο, ο «Chef» σε συνέντευξη του μετά την ήττα από τους Πέισερς παραδέχθηκε πως τα βίντεο ήταν fake.

Τόνισε όμως, ότι τα δύο από τα πέντε ήταν αληθινά.

Steph Curry made not one, not two, but FIVE STRAIGHT FULL COURT SHOTS!? 🤯 🎥: @ari_fararooy pic.twitter.com/hDqltLhfgk

The viral video of Steph making five full-court shots in a row was fake, but he wanted to make sure everyone knew he did make two of them 😂 pic.twitter.com/T6h51sVvCH