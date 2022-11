Επικός Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή. Εγώ δεν μπορώ να βάλω τρίποντα»

Σε τρελά κέφια ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρά την απουσία του από τον αγώνα των Μπακς με τους Θάντερ. Ο Greek Freak έδωσε show με έναν μονόλογο για το πώς ο Θεός τού έχει δώσει τα πάντα απλόχερα, εκτός από το... τρίποντο.

«Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή. Δεν μπορεί να είσαι όμορφος, να έχεις όμορφα παιδιά, όμορφη γυναίκα, σπουδαία οικογένεια, σπουδαίους συμπαίκτες, σπουδαίο προπονητικό τιμ, να είσαι αθλητικός... και να βάζεις και τρίποντα. Ο Θεός έπρεπε να με κρατήσει ταπεινό, γι' αυτό ουσιαστικά είπε 'δεν θα μπορείς να βάλεις τρίποντα, δεν θα μπορείς να σουτάρεις'. Θα μπορείς να κυριαρχείς στη ρακέτα, να παίρνεις ριμπάουντ, να καρφώνεις πάνω από κόσμο, να κάνεις eurostep... Έπρεπε να μείνω ταπεινός», είπε χαμογελώντας στην κάμερα ο 28χρονος σούπερ σταρ.

To μακρινό σουτ εξακολουθεί να είναι το μοναδικό ψεγάδι στο παιχνίδι του ηγέτη του Μιλγουόκι, καθώς φέτος έχει 8/29 τρίποντα (27,6%), ενώ το ποσοστό καριέρα του πίσω από τα 7,25μ. είναι 28,8% στη regular season και 26,4% στα playoffs.

