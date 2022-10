Λεμπρόν Τζέιμς: «Δεν βάζουμε ούτε κέρμα στον ωκεανό!»

Οι Λέικερς έχασαν για τρίτη φορά σε ισάριθμους αγώνες φέτος, με θύτες τους Μπλέιζερς. Για ένα ακόμη παιχνίδι τα ποσοστά τους στα τρίποντα ήταν απελπιστικά, καθώς είχαν μόλις 6/33 (!), ενώ συνολικά ως τώρα έχουν 21,2%.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, που είχε 31 πόντους αλλά με μόλις 2/9 τρίποντα, είπε την πικρή αλήθεια για τα προβλήματα της ομάδας του να απειλήσει από μακριά. «Δεν βάζουμε ούτε κέρμα στον ωκεανό!», σχολίασε γλαφυρά στη συνέντευξη Τύπου ο 38χρονος άσος.

Όσο για τη νέα απογοητευτική εμφάνιση του Ράσελ Γουέστμπρουκ και το αψυχολόγητο σουτ που πήρε λίγο πριν το τέλος; Ο «βασιλιάς» δεν ήθελε να σχολιάσει κάτι. «Θέλετε να με ρίξετε στην παγίδα να πω κάτι για τον Ρας, αλλά δεν πρόκειται να το κάνω. Δεν είμαι τέτοιος τύπος», τόνισε.

