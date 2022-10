Μπάρκλεϊ: «Για όλα ρίχνουν το φταίξιμο στον Γουέστμπρουκ οι Λέικερς»

Μετά το απογοητευτικό πρόσωπο των Λέικερς στην πρεμιέρα του ΝΒΑ απέναντι στους Γουόριορς (123-109) άρχισαν ξανά οι συζητήσεις για το ρόστερ της ομάδας και ιδιαίτερα για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ. Παρότι εκτός πλάνων, ο πρώην MVP του ΝΒΑ έμεινε στην ομάδα του LA εισπράττοντας 47 εκατ. δολάρια για φέτος. Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, πάντως, υπερασπίστηκε τον βετεράνο γκαρντ.

«Ο Γουέστμπρουκ πρέπει να φύγει άμεσα με ανταλλαγή! Αυτός ο τύπος ήταν όλο ενέργεια και έπαιζε με τρομερό πάθος. Τον θαυμάζω, αλλά με όσα έγιναν πέρσι και συνεχίζονται φέτος, του έχουν κλέψει τη χαρά από το παιχνίδι και αυτό με εξοργίζει. Μισώ ότι οι Λέικερς έκαναν εκείνον και τον κόουτς Βόγκελ αποδιοπομπαίους τράγους. Ό,τι κακό συμβαίνει στην ομάδα, ρίχνουν όλο το φταίξιμο πάνω στον Ρας!», τόνισε ο θρύλος του ΝΒΑ και πλέον σχολιαστής του ΤΝΤ.

"It's time for the Lakers to move on... They have taken all his joy out of life and basketball."



